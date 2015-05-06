Стили для сайта

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Завершен4 заявки135 просмотров

Необходимо проработать стили для существующего корпоративного сайта.

Основная задача, чтобы текст на сайте выглядел более презентабельно.

То есть, необходимо обозначить шрифт(-ы), размер шрифта(-ов), цвета, отступы заголовков, списков, основного текста.

10 лет назад
Prostor18
Перев 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Ответственно. Оперативно.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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