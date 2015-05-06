Стили для сайта

Есть сайт http://7.compservice.pro/ Если зайти с телефона или планшета все едет и плывет. Шаблон динамичным с кучей наворотов, нужно отключить мобильную версию для пережатия сайта на разных разрешениях экрана и сделать чтобы сайт везде выглядел ...