Есть сайт http://7.compservice.pro/ Если зайти с телефона или планшета все едет и плывет. Шаблон динамичным с кучей наворотов, нужно отключить мобильную версию для пережатия сайта на разных разрешениях экрана и сделать чтобы сайт везде выглядел ...
Дизайн 1 внутренней странички
Есть утвержденные макеты.
1.Необходимо показать как будет выглядеть 1 макет на мобильном устройстве. Ничего нового не придумываем берем уже пример с существующих мобильных версиях.
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