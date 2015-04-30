Дизайн 1 внутренней странички

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок192 просмотра

Есть утвержденные макеты.

1.Необходимо показать как будет выглядеть 1 макет на мобильном устройстве. Ничего нового не придумываем берем уже пример с существующих мобильных версиях.

Сроки - Сегодня

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$12
1 день
Оперативно и качественно ! Рекомендую !
Приятно работать с Иваном. Чёткая постановка задачи. Оплата производится в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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