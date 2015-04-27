Дизайн сайта о здоровье

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка224 просмотра

Привет, друзья.

Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект

ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю.

Коротко о задаче:

Обязательно сделать мобильную версию дизайна

Разработать уникальный логотип для блога. есть конкретная задача.

Свой блог вижу в таких цветах, как здесь - http://delafe.ru/

http://mrs-dareas.com/ (как здесь оформление сайдбара).

ФОТО в шапке: фотография врача-педиатра с ребенком

расположена на сайте должна вот так, как здесь - http://wobe.ru/

За хорошее выполнение задачи, будем рекомендовать вас своим коллегам-ученикам школы блоггеров (а это 200 человек), которым тоже нужен дизайн блогов.

Ждем ваших предложений. Спасибо!

WordPress
10 лет назад
marinatur
Марина 
46 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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