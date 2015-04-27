Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв. Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок. Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, ...
Дизайн сайта о здоровье
Привет, друзья.
Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект
ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю.
Коротко о задаче:
Обязательно сделать мобильную версию дизайна
Разработать уникальный логотип для блога. есть конкретная задача.
Свой блог вижу в таких цветах, как здесь - http://delafe.ru/
http://mrs-dareas.com/ (как здесь оформление сайдбара).
ФОТО в шапке: фотография врача-педиатра с ребенком
расположена на сайте должна вот так, как здесь - http://wobe.ru/
За хорошее выполнение задачи, будем рекомендовать вас своим коллегам-ученикам школы блоггеров (а это 200 человек), которым тоже нужен дизайн блогов.
Ждем ваших предложений. Спасибо!
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