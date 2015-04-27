Визуализировать текст для сайта и сделать шапку

Добрый день уважаемые дизайнеры. Нужно визуализировать текст для главной страницы сайта koreashop.ru

Задача:

1) визуализировать пять тезисов для главной страницы сайта

2) сделать шапку

Пояснение:

Для главной страницы написаны пять тезисов с небольшим описанием. Нужно визуализировать эти тезисы. Вот пример одного тезиса:

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Оригинальные запчасти - это недорого.

Покупая оригинальные запчасти вы экономите на количестве купленных запчастей и на услугах автосервиса. Вот как это выглядит: при пробеге в 120 тыс. км. оригинальный топливный фильтр рекомендуется менять 3 раза, т.е. 1 раз в 40 тыс. км. Неоригинальный фильтр необходимо поменять не менее 4 раз при таком же пробеге, а если качество фильтра низкое, то и того чаще. В итоге получается: оригинал — 3 фильтра и 3 работы в автосервисе + надежный автомобиль. Неоригинал — 4 фильтра, 4 работы в автосервисе + не надежный автомобиль (не заводится, динамично не разгоняется, глохнет, троит и т.д.). Выбор за Вами.

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Сделать шапку сайта, там тоже будет текстовый заголовок и логотип.

У кого есть подобный опыт - пожалуйста пишите, будем обсуждать..