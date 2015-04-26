Дизайн простого сайта (4 страницы)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок126 просмотров

Требуется дизайн сайта-визитки из 4х простых страниц по ТЗ, пример предоставлю.

Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке.

Тематика сайта - изготовление контейнеров.

Прототип и ТЗ кандидатам.

10 лет назад
Gabollo
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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