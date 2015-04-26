Создание качественной и красивой лендинг пейдж.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки174 просмотра

Необходимо создание лендинг пейдж, тематика мебельные туры в Китай. Тексты для страницы есть, возможно небольшое изменение или дополнение. Будут рассматриватся только те кандидаты, у которых есть портфолио с работами по созданию лендинг пейдж и дизайну сайтов!!!

10 лет назад
matveypro
Матвей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$200
4 дня

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад