Фейслифт большого проекта и проработка адаптивности

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок305 просмотров

Есть проект на 23 страницы и 6 попапов. Нужно:

1. Кардинально не меняя дизайн его улучшить максимально (за счет мелкого тюнинга)

2. Разработать для его имеющейся версии 980px ресайзы для адаптивности страниц (телефон, планшет, большой экран)

Работа серьезная, кропотливая и многоэтапная (скорее всего нас ждут согласования практически на каждом шагу, особенно в глобальных вопросах). Зато гарантирую своевременную и адекватную оплату, примерные ожидания по которой указывайте в заявках. Есть нюанс: стиль дизайна - скорее премиум-ранние-нулевые, поэтому флэт-вебдваноль это супер и замечательно, но в этом проекте пространства для разгуляться в этом направлении будет маловато.

Жду заявок, крайне желательно, чтобы ориентировочная сумма там была указана и имелась ссылка на лучшие работы.

Бонусные баллы за:

- предыдущее сотрудничество

- расположение в Киеве или неподалеку

- наличие столь же крупных проектов в портфолио

10 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$1500
30 дней
Алексей четко попал в поставленную задачу, результат превзошел все ожидания и в целом сотрудничеством я крайне доволен. Быстрое предоставление макетов, адекватное отношение к правкам и оперативное их внедрение. Буду обращаться сам и другим рекомендую!
Понравилось сотрудничество с Олегом. Приятный заказчик, подробная постановка задачи, постоянно на связи, быстрая оплата. С удовольствием еще поработаю вместе!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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