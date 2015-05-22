Требуется дизайн лендинга на 5-7 экранов. Дизайн нужен на тему аренда ямобуров. Бурение скважин, бурение под фундамент, бурение под лэп. Рассмотрю портфолио из выполненных работ в этой тематике. Обязательно наличие опыта рисование именно лендингов. Кандидатам ...
Фейслифт большого проекта и проработка адаптивности
Есть проект на 23 страницы и 6 попапов. Нужно:
1. Кардинально не меняя дизайн его улучшить максимально (за счет мелкого тюнинга)
2. Разработать для его имеющейся версии 980px ресайзы для адаптивности страниц (телефон, планшет, большой экран)
Работа серьезная, кропотливая и многоэтапная (скорее всего нас ждут согласования практически на каждом шагу, особенно в глобальных вопросах). Зато гарантирую своевременную и адекватную оплату, примерные ожидания по которой указывайте в заявках. Есть нюанс: стиль дизайна - скорее премиум-ранние-нулевые, поэтому флэт-вебдваноль это супер и замечательно, но в этом проекте пространства для разгуляться в этом направлении будет маловато.
Жду заявок, крайне желательно, чтобы ориентировочная сумма там была указана и имелась ссылка на лучшие работы.
Бонусные баллы за:
- предыдущее сотрудничество
- расположение в Киеве или неподалеку
- наличие столь же крупных проектов в портфолио
Выбранный исполнитель
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