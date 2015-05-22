Фейслифт большого проекта и проработка адаптивности

Есть проект на 23 страницы и 6 попапов. Нужно:

1. Кардинально не меняя дизайн его улучшить максимально (за счет мелкого тюнинга)

2. Разработать для его имеющейся версии 980px ресайзы для адаптивности страниц (телефон, планшет, большой экран)

Работа серьезная, кропотливая и многоэтапная (скорее всего нас ждут согласования практически на каждом шагу, особенно в глобальных вопросах). Зато гарантирую своевременную и адекватную оплату, примерные ожидания по которой указывайте в заявках. Есть нюанс: стиль дизайна - скорее премиум-ранние-нулевые, поэтому флэт-вебдваноль это супер и замечательно, но в этом проекте пространства для разгуляться в этом направлении будет маловато.

Жду заявок, крайне желательно, чтобы ориентировочная сумма там была указана и имелась ссылка на лучшие работы.

Бонусные баллы за:

- предыдущее сотрудничество

- расположение в Киеве или неподалеку

- наличие столь же крупных проектов в портфолио