Создать дизайн сайта-одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок205 просмотров

Продающий одностраничник. Подробное ТЗ высылается исполнителю. В ТЗ будет указана примерная цветовая гамма, сайты, на которые может быть похож, текстовое заполнение всех блоков. Бюджет 50 долларов. Срок - 4 дня с момента определения исполнителя.

10 лет назад
ala777
Алла 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$50
3 дня
Юрий отличный работник. Все сделал быстро и качественно. На замечания реагировал оперативно, прислушивался ко всем пожеланиям по проекту. Никаких проволочек со сроками, все, как договорились. Советую.
Остался доволен работой с Аллой. Оплата в срок четкое задание. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад

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