Дизайн лендинга

Нужно создание лендинга (5 экранов), простого для пользователя. Макет в стадии разработки. Макап будет выслан успешному кандидату, после ознакомления с портфолио. Предпочтение кандидату с опытом web-дизайна лендингов. Будет еще несколько проектов. Только по безопасной сделке.