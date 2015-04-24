Дизайн лендинга

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок172 просмотра

Есть бриф и структура-набросок дизайна. Нужно на основании этого отрисовать дизайн лендинга. Срок два-три дня думаю достаточно.

10 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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