Нарисовать дизайн корпоративного сайта.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки230 просмотров

Требования к дизайну:

1. Минимализм в дизайне (никаких крупных картинок).

2. Свежий взгляд, новаторский подход, главное эксклюзивный.

Разделы сайта:

Главная

Внутренняя простая

Внутренняя с раздвигающейся информацией

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10 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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