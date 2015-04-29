Создать удобный и информативный лендинг

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Завершен20 заявок190 просмотров

В связи с ребрендингом, требуется редизайн сайта в красивый, информативный, сео и user friendly landing page для компании такси

10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
2 дня
Все сделал просто отлично! Замечаний к работе нет!
Хороший заказчик по всем параметрам: тз четкое, в общении вежлив, корректировки адекватные, оплата без задержек. Мои искренние рекомендации. 10 балов из 10! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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