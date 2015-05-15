Нарисовать дизайн главной

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок189 просмотров

Добрый день!

Нужно отрисовать дизайн главной странички сайта по натяжным потолкам.

Как пример по структуре - http://www.stoimost-potolkov.ru/

Более подробно готов обсудить с исполнителем

Бюджет - 1500р.

Сроки - 2 дня.

10 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Все хорошо, как по цене, так и по качеству! Спасибо!
Всегда рад помочь, Алексей! Обращайся)))

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад