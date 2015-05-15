Нужно создать дизайн для лендинга. Проект страницы вышлю
Нарисовать дизайн главной
Добрый день!
Нужно отрисовать дизайн главной странички сайта по натяжным потолкам.
Как пример по структуре - http://www.stoimost-potolkov.ru/
Более подробно готов обсудить с исполнителем
Бюджет - 1500р.
Сроки - 2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт10 лет назад
!!!НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ МОЁ И СВОЕ ВРЕМЯ!!! Нужна работа? Читайте задание! ЗАЯВКИ БЕЗ ССЫЛКИ НА РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА ОТКЛОНЯЮТСЯ БЕЗ ПРОСМОТРА! Мне не интересны условия на которых вы работаете - мне нужно ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать дизайн лендинга, который будет продавать. Кроме красивого индивидуального дизайна, нужна еще продуманная структура лендинга. Тематика лендинга вебинары (тренинги). Жду Ваших предложений по срокам и стоимости. Также не ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработка Веб дизайн сайта с максимально приближенной к реальности атмосферы в космосе 3D деятельность компании - Events ManagementДизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать шаблон для секс-шопа на opencart.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Хостинг-компании нужен сайт Название сайта — ngne.eu Основной профиль — аренда интернет-серверов в европе Основная фишка — легкость выбора среди сотен вариантов серверов и тарифных пакетов от европейских партнеров. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $55
Доброго времени суток. Требуется сделать дизайн будущего лендинга примерно на 10 страниц. пример частично из furnikuhni.ru/ на тему кухонь на заказ. Также нужен будет и второй сайт на тему шкафы и гардеробные примерно ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется помощь в наполнении и продвижении сайта. Задачи: - заполнить позиции товара (описание, фото, ключевые слова и прочее) - заполнить сам сайт информацией (стартовая страница, контакты, о нас и прочее) ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Только дизайн сайта для компании, занимающейся производством бетона и смежных изделий на основе технического задания. Есть направления, что нравится, есть задания на несколько страниц. Главная страница сайта, второстепенные страницы сайта. Срок разработки до понедельника ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разработка дизайн сайта 1 страницы огласите ваши сроки и бюджетДизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад