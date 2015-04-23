Заполнение/офомление/настройка сайта на prom.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки208 просмотров

Требуется помощь в наполнении и продвижении сайта.

Задачи:

- заполнить позиции товара (описание, фото, ключевые слова и прочее)

- заполнить сам сайт информацией (стартовая страница, контакты, о нас и прочее)

- сделать дизайн (из того что предлагает пром)

- произвести SEO оптимизацию

- внести Ваши предложение (если таковы будут)

Если все будет сделано качественно, готовы сотрудничать в будущем.

Адрес сайта http://dezagro.com.ua/

При возможности оцените примерно стоимость работ и сбросьте на почту [email protected] или наберите по телефону 0631800789 Кристина

10 лет назад
dezagro
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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