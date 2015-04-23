Разработка дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок223 просмотра

Разработка дизайн сайта 1 страницы огласите ваши сроки и бюджет

10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо оптимизировать под мобильные устройства уже готовый дизайн

    Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...

    HTML
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы для карвинг-студии

    $50

    Сайт в цветовой гамме логотипа заказчика. Из понравившихся сайт http://tata-morozenko.ru/ Понравилось, что сайт легкий для восприятия и сделан для женщин Структура страницы: Сверху в шапке ЛОГО, Контактный телефон 8-918-186-00-00, e-mail: [email protected] Также ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Web-дизайнер на постоянную удаленную работу

    $350

    Компания SkillUP объявляет конкурс на вакансию веб-дизайнера для нового проекта — международной IT-республики в Батуми. Это — яркий, движовый, уникальный проект, который принесет вам массу удовольствия, а также станет очень весомым пунктом в портфолио, потому ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать задний фон для сайта

    $5

    Подобрать для сайта темный pattern и наложить логотип (логотип уже есть). Сделать эффект чтобы задний фон не бросался в глаза. Деньги после одобрения клиентом

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта-лэндинга

    $200

    Необходимо разработать дизайн для сайта на туристическо-визовую тематику по типу лэндинга с маркетинговыми элементами. Необходимо подобрать качественные фотматериалы, клипарты (не гуляющие по интернету) Дизайн нужен для главной страницы. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Для дизайна интернет-магазина

    $200

    Имеются образцы "главной"-"категории товаров"-"карточки товара", все образцы в excel программе. Необходимо все исполнить в специальной графической программе для дальнейшего программирования. Сделано делитантом, поэтому рассматриваются более выгодные преложения для интернет-магазина. Только для дизайнера из Москвы.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкие работы по дизайну

    $15

    Необходимо сделать ряд простых задач, но очень качественно! А именно – подготовить графику для шаблона burak-aydin.com/yacht/ 1. Перерисовать простой логотип и немного его освежить (что бы в дизайн ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад