Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...
Разработка дизайн сайта
Разработка дизайн сайта 1 страницы огласите ваши сроки и бюджет
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