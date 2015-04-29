Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...
Нужно сделать дизайн маленькой шапочки сайта!
Нужно сделать дизайн маленькой шапочки сайта, работа несложная! Все элементы стоят но смотрится как то не очень( Задание в личку!
Выбранный исполнитель
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