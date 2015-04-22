Создание дизайна продающего сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок160 просмотров

Необходимо создание дизайна продающего сайта (одностраничник на 3-4 экрана, услуги рекламного агенства, ЦА b2b, качественная графика слайдера, приемущественно в светлых тонах, контрастные большие кнопки форм захвата)

Выбанному кандидату будет отправлен мокап сайта

10 лет назад
NextWayEcoRU
Андрей 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров