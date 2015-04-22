Нужен дизайнер по созданию лендинга по продаже недвижимости.

$53
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки183 просмотра

Необходим специалист по созданию дизайна качественной лендинг страницы по продаже недвижимости в Турции. Офисы компании расположены во многих крупных городах России и Украины.

Цель лендинг страницы: побудить заполнить форму на бесплатную ознакомительную поездку, заказать обратный звонок.

Срок выполнения задания – 4 дня.

От исполнителя требуется: опыт в создании подобных проектов, качественная работа, выполнение должных обязательств в срок.

Подробное тех задание с видением дизайна сайта, цветовой гаммы, расположением меню, контактной информации итд. потенциальный исполнитель получит дополнительно.

10 лет назад
barganovr
Рамиль 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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