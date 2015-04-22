Необходимые навыки Реальный опыт работы в этом направлении oт 3 лет. Наличие портфолио (прикрепить к резюме либо ссылка на портфолио); Ориентация на новые и современные тенденции в дизайне. Уверенное ...
Необходимы услуги веб-дизайнера по нескольким проектам
Добрый день!
Необходимо выполнить следующие виды работ по нескольким проектам:
1. Вытравить фотографии для сайта
2. Разработать несколько графических элементов
3. Уменьшить макеты дизайнов с 1900 до 1024 пикселей.
Ориентировочно работ на 1,5-2 полных дня. Присылайте, пожалуйста, ваше портфолио вместе с откликом на данный проект. Бюджет согласуем непосредственно с исполнителем.
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