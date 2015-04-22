Необходимы услуги веб-дизайнера по нескольким проектам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок178 просмотров

Добрый день!

Необходимо выполнить следующие виды работ по нескольким проектам:

1. Вытравить фотографии для сайта

2. Разработать несколько графических элементов

3. Уменьшить макеты дизайнов с 1900 до 1024 пикселей.

Ориентировочно работ на 1,5-2 полных дня. Присылайте, пожалуйста, ваше портфолио вместе с откликом на данный проект. Бюджет согласуем непосредственно с исполнителем.

10 лет назад
worker-aleksey
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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