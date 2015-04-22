Нужен дизайн для worpress блога

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней и дизайн мобильной версии.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова isif-life.com.

ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче: нужен рисованный дизайн, в шапке будет основной персонаж я,

который находится в баре около бассейна в отеле, рядом с ним ходят и отдыхают еще люди.

Покажу несколько фотографий как примерно должно быть.

Дизайны сайтов которые нравятся:

isif-life.ru/

savme.ru/

uletlife.ru/.

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!