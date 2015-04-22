Есть постоянный поток проектов суть которых - создание интерактивных прототипов в Axure. Ищу опытного проектировщика, который поможет с этой работой. Требования: - Опыт работы аналитиком или UX-проектировщиком интерфейсов ...
Нужен дизайн для worpress блога
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней и дизайн мобильной версии.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова isif-life.com.
ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче: нужен рисованный дизайн, в шапке будет основной персонаж я,
который находится в баре около бассейна в отеле, рядом с ним ходят и отдыхают еще люди.
Покажу несколько фотографий как примерно должно быть.
Дизайны сайтов которые нравятся:
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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