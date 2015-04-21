Сделать интерактивный прототип для сайта в Axure

Есть постоянный поток проектов суть которых - создание интерактивных прототипов в Axure.

Ищу опытного проектировщика, который поможет с этой работой.

Требования:

- Опыт работы аналитиком или UX-проектировщиком интерфейсов от 1 года;

- Опыт работы в Axure;

- Знание современных тенденций проектирования интерфейсов;

- Аналитический подход к задачам, внимание к деталям;

- Умение писать сопровождающую документацию;

- Английский язык — выше среднего, свободное чтение.

Прикрепите, пожалуйста, к вашей ответной заявке ссылки на пару лучших своих прототипов.