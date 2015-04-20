для сайта ковры рф требуется сделать промо страницу по продаже и аренде красных ковровых дорожек. Страница будет находиться внутри сайта (меню, футер). Хочется увидеть - 1. большой слайдер вначале страницы, примерно ...
Нужно сделать качественный дизайн (интерфейс сайта)
Ищу дизайнера, который делает удобные, аккуратные и информативные макеты (интерфейс сайта). Нужно стартовать. Возможно сотрудничество в дальнейшем. Бюджет 5 тысяч.
Заявки фрилансеров
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