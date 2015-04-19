Создание прототипов сайта на Mockups

Перед разработкой дизайна сайта, нужно сделать прототипы основных страниц. Пример прототипа http://mediasimple.ru/files/prot-kzn.png . Таким образом нужно сделать все страницы.

Во вложении бриф на дизайн сайта и список страниц (возможно появятся новые страницы).

Оцените объем работ и сроки, оставляйте скайп.

Опыт разработки дизайнов сайтов портального типа обязателен.

Постоплата или СБР. Предоплата возможна при хорошем портфолио, отзывах и соответствующем опыте (который можете подтвердить).

Рекомендуемый софт для прототипов – Mockups.

Пишите цену или задавайте уточняющие вопросы сразу.