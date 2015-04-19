Обновить дизайн сайта на Wordpress

Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Хочу неспешно обновить дизайн своего сайта www.yes-i-do.com.ua. Хочется вкусный дизайн, чтобы на сайте хотелось быть и не уходить)). Сайт на основе шаблона, можно платного, с дорисовкой красивых элементов, чтобы дизайн стал индивидуальным. Должен быть хорошо сверстан и корректно отображаться на всех мобильных устройствах.

Ребята, просьба добавлять ставки, если у вас есть хорошее портфолио и опыт. Спасибо. Я не знаю цены на такую работу, поэтому предлагайте свои условия и показывайте свои работы.Спасибо!

PS: Нужна хорошая прорисовка деталей, сделать качественно!Еще потребуется программная часть. Специалист должен понимать в этом в 2-3 раза больше чем я - фотограф. А то смотрю работы людей и хочется плакать)