Требуется: переделать сайт www.4profi.com в соответствии с брендбуком, который будет выслан подрядчику.
Обновить дизайн сайта на Wordpress
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Хочу неспешно обновить дизайн своего сайта www.yes-i-do.com.ua. Хочется вкусный дизайн, чтобы на сайте хотелось быть и не уходить)). Сайт на основе шаблона, можно платного, с дорисовкой красивых элементов, чтобы дизайн стал индивидуальным. Должен быть хорошо сверстан и корректно отображаться на всех мобильных устройствах.
Ребята, просьба добавлять ставки, если у вас есть хорошее портфолио и опыт. Спасибо. Я не знаю цены на такую работу, поэтому предлагайте свои условия и показывайте свои работы.Спасибо!
PS: Нужна хорошая прорисовка деталей, сделать качественно!Еще потребуется программная часть. Специалист должен понимать в этом в 2-3 раза больше чем я - фотограф. А то смотрю работы людей и хочется плакать)
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