Лендинг для моей рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок119 просмотров

Здравствуйте

Необходим лендинг для персональной рассылки. Адрес - http://1-op.ru/

Физически... страница должна работать по принципу одного окна...без прокрутки вниз. Пользователь перешел по ссылке и в одном окне видит всю информацию.

Сайт должен корректно работать во всех браузерах и желательно приспособить его под мобильные устройства.

Центральная тема для дизайна - лицо автора...либо ростовая фотография.

10 лет назад
antonbers
Берс 
54 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$100
6 дней
Задание сформировал во вторник. Не очень простое задание. Владимир проявил чудеса на виражах. За 3 дня мы смоделировали проект, при этом я получил четкие рекомендации о том...какие материалы для сайта необходимы, где их сделать и как максимально лучше преподнести их публике (персональные фотографии). Суть проекта, Владимир уловил за 5 минут общения. Что очень важно. Человек работает реально 24 часа в сутки. Постоянно на связи, постоянно в игре. Что я получил в итоге: - Строгий и современный дизайн по всем законам современного маркетинга - Адаптивную верстку. Все работает на всех устройствах. - Доработанную программную часть (со всеми винтиками). Вообщем и целом. Работой доволен на 199%. Очень все быстро, честно и максимально прозрачно. Я не зануда, но очень требовательный к мелочам. На все мои пожелания реакция поступала мгновенная. Рекомендую под любые коммерческие и некоммерческие проекты.
Антон отличный заказчик, понятно составил ТЗ, оперативно утвердил, быстро оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад

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