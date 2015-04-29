Для сайта http://solonseo.ru необходимо создать 3 продающих слайда 1 слайд - Продвижение сайтов в Яндексе 2 слайд - Продвижение сайтов в Google 3 слайд - призыв к действию или начни продвигать сегодня ...
Лендинг для моей рассылки
Здравствуйте
Необходим лендинг для персональной рассылки. Адрес - http://1-op.ru/
Физически... страница должна работать по принципу одного окна...без прокрутки вниз. Пользователь перешел по ссылке и в одном окне видит всю информацию.
Сайт должен корректно работать во всех браузерах и желательно приспособить его под мобильные устройства.
Центральная тема для дизайна - лицо автора...либо ростовая фотография.
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