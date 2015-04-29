Лендинг для моей рассылки

Здравствуйте

Необходим лендинг для персональной рассылки. Адрес - http://1-op.ru/

Физически... страница должна работать по принципу одного окна...без прокрутки вниз. Пользователь перешел по ссылке и в одном окне видит всю информацию.

Сайт должен корректно работать во всех браузерах и желательно приспособить его под мобильные устройства.

Центральная тема для дизайна - лицо автора...либо ростовая фотография.