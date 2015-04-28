Дизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок193 просмотра

ТЗ прикреплено, без оценки стоимости и сроков не рассматриваю.

Обязательно отзывы и примеры интернет-магазинов.

10 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$300
5 дней
Отличная работа. Спасибо.
Понравилось работать, приятный заказчик Отдельное спасибо за обратную связь Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад