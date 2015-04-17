Дизайн простого игрового клиента + баннеры

Необходимо сделать приятный дизайн для игрового лаунчера Minecraft в двух вариантах. Работы немного. Дополнительно нужно сделать 4 баннера разных форматов (для рекламы на сайтах и vk группы) под новый дизайн лаунчера.

Ссылка на сайт приложения: http://mlauncher.ru , там есть скриншот приложения, видео о нем, а также его можно скачать и посмотреть.