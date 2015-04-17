Дизайн простого игрового клиента + баннеры

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Закрыт3 заявки171 просмотр

Необходимо сделать приятный дизайн для игрового лаунчера Minecraft в двух вариантах. Работы немного. Дополнительно нужно сделать 4 баннера разных форматов (для рекламы на сайтах и vk группы) под новый дизайн лаунчера.

Ссылка на сайт приложения: http://mlauncher.ru , там есть скриншот приложения, видео о нем, а также его можно скачать и посмотреть.

10 лет назад
Bomberovich
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$100
5 дней
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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