Необходимо сделать дизайн простого одностраничного сайта по ремонту телефона.
Дизайн простого игрового клиента + баннеры
Необходимо сделать приятный дизайн для игрового лаунчера Minecraft в двух вариантах. Работы немного. Дополнительно нужно сделать 4 баннера разных форматов (для рекламы на сайтах и vk группы) под новый дизайн лаунчера.
Ссылка на сайт приложения: http://mlauncher.ru , там есть скриншот приложения, видео о нем, а также его можно скачать и посмотреть.
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