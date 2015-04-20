Требуется редизайн сайта образовательной тематики — http://preschool-center.ru Основная функциональность сайта: - профессиональная социальная сеть для работников дошкольных образовательных учреждений (на базе JoomSocial+EasyBlog) - размещение информационных материалов о деятельности и проектах ...
Привести в порядок 2 мини блока для Лендинг Сайта
1.Необходимо доработать иконки для блока.
2.Необходимо поменять, довести до ума схему.....
В общем приложить руку дизайнера.
Бюджет прошу не завышать, так как дело несложное.
Жду от вас заявки с ценой и сроками.
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