Требуется редизайн сайта образовательной тематики — http://preschool-center.ru Основная функциональность сайта: - профессиональная социальная сеть для работников дошкольных образовательных учреждений (на базе JoomSocial+EasyBlog) - размещение информационных материалов о деятельности и проектах ...
Логотип для сайта
Доброго времени суток!
Требуется логотип для сайта.
Название сайта - Палитра рекламы.
Домен: atl-btl.ru (сайт в разработке, цветовая гамма похожая на этот сайт: http://ra-kraska.ru )
рассматриваем вариант логотипа в стиле палитры красок, либо, более предпочтительно, узор с элементами короны.
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