Логотип для сайта

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Завершен19 заявок252 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется логотип для сайта.

Название сайта - Палитра рекламы.

Домен: atl-btl.ru (сайт в разработке, цветовая гамма похожая на этот сайт: http://ra-kraska.ru )

рассматриваем вариант логотипа в стиле палитры красок, либо, более предпочтительно, узор с элементами короны.

10 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена в срок и качественно! Спасибо, Надежда!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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