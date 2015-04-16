Требуется создание сайта для производственной компании

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок308 просмотров

Здравствуйте уважаемые профессионалы, Требуется создание дизайна сайта для производственной компании.

Нужна главная страница, внутренняя, и страница каталога с карточкой товара.

Все вопросы пишите в личку.

работаю без предоплаты, Нарисовали главную, утвердили, получили половину суммы, закончили с внутряками, получили вторую.

10 лет назад
Vlad21558
Владимир 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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