Требуется скопировать дизайн сайта под нас Тематика — продажа недвижимости. вот пример для подражания http://www.realtylab.su/ просто скопируйте максимально точно Пишите свои скайпы
Требуется создание сайта для производственной компании
Здравствуйте уважаемые профессионалы, Требуется создание дизайна сайта для производственной компании.
Нужна главная страница, внутренняя, и страница каталога с карточкой товара.
Все вопросы пишите в личку.
работаю без предоплаты, Нарисовали главную, утвердили, получили половину суммы, закончили с внутряками, получили вторую.
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