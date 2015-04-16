Дизайн + логотип (мебельная фабрика)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки264 просмотра

Приветствую! Необходим дизайн для сайта-визитки мебельной фабрики (корпусная, кухни). Корпусная мебель на заказ.

Подробности в обсуждении

10 лет назад
Stack
Семен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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