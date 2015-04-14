Задача: Разработка нового дизайна сайта, по продаже и бронированию круизов 1й этап - Разработка дизайна главной страницы сайта. более подробная информация и требования - при дальнейшем общении. После ...
Дизайн сайта по прототипу + логотип
Задача: Сделать дизайн сайта по прототипу + логотип.
Сначала делаем дизайн главной страницы, если все ок, переходим к остальным. В конце делаем логотип который будет подходить под дизайн.
Все подробности и нюансы после предварительного отбора заявок
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