Дизайн сайта по прототипу + логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок182 просмотра

Задача: Сделать дизайн сайта по прототипу + логотип.

Сначала делаем дизайн главной страницы, если все ок, переходим к остальным. В конце делаем логотип который будет подходить под дизайн.

Все подробности и нюансы после предварительного отбора заявок

10 лет назад
Mannus
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка нового дизайна сайта, по продаже и бронированию круизов

    $80

    Задача: Разработка нового дизайна сайта, по продаже и бронированию круизов 1й этап - Разработка дизайна главной страницы сайта. более подробная информация и требования - при дальнейшем общении. После ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка Главной страницы сайта для студии интернет-маркетинга

    $50

    Фон, который отражает суть IT-технологий, в тематике, как в старом дизайне, т.е. компьютеры, планшеты, графики, сайты, т.е. все что касается нашего вида деятельности, который я думаю Вы хорошо понимаете. На этом фоне на Главной должны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн страниц сайта по представленным макетам

    $75

    Требуется доработка дизайна некоторых страниц сайта для компании ООО «Деталь» по уже выполненным макетам. Необходимо выполнить следующие работы: 1. Внутренний шаблон, страница с результатами поиска — ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы для сайта Елизаветы Бабановой

    $100

    Для сайта "Система сферического развития Елизаветы Бабановой" http://elizavetababanova.com необходима разработка посадочной страницы в аналогичном стиле http://elizavetababanova.com/figureupgrade/ или лучше. Для талантливых дизайнеров - это прекрасная возможность пополнить свое портфолио работой, реализованной для международного онлайн-проекта по саморазвитию.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прорисовать "ленту" и лого фабрик

    Необходимо прорисовать ленту фабрик, аналог ленты новинок на любом сайте. А так же сами значки фабрик(около 20-23 шт.), на основе реально существующих(ваш поиск в интернете и корректировка под параметры "ленты"). Аналог ленты и лого фабрики ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $80

    Разработать дизайн сайта бутсрап. Направление: офисные перегородки. Адаптивный дизайн, строгий стиль, цветовая гамма - светло зелёный. Функционал согласно ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад