Добрый день Уважаемые дизайнеры! Требуется сделать качественное изображение-образ для шапки сайта + логотип. Макет сайта и ТЗ во вложении. Жду от вас заявки с примерами ...
Дизайн посадочной страницы для сайта Елизаветы Бабановой
Для сайта "Система сферического развития Елизаветы Бабановой" http://elizavetababanova.com необходима разработка посадочной страницы в аналогичном стиле http://elizavetababanova.com/figureupgrade/ или лучше. Для талантливых дизайнеров - это прекрасная возможность пополнить свое портфолио работой, реализованной для международного онлайн-проекта по саморазвитию.
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