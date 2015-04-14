Дизайн посадочной страницы для сайта Елизаветы Бабановой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок262 просмотра

Для сайта "Система сферического развития Елизаветы Бабановой" http://elizavetababanova.com необходима разработка посадочной страницы в аналогичном стиле http://elizavetababanova.com/figureupgrade/ или лучше. Для талантливых дизайнеров - это прекрасная возможность пополнить свое портфолио работой, реализованной для международного онлайн-проекта по саморазвитию.

10 лет назад
jminakova
Евгения 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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