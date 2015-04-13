Сделать копию сайтов, страниц с небольшими дороботками. От рисовать и сделать верстку на сайт.
Нарисовать картинку для интернет магазина
Добрый день, нужно нарисовать картинку для сайта (arbaleta.net). В шапке сайта нарисована девушка с луком, надо нарисовать еще две картинки ( девушка с арбалетом и девушка с ножами).
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