Дизайн лендинга о купальниках

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок200 просмотров

Нарисовать в .psd Дам подробное ТЗ, тупить не буду, знаю чего хочу. 7 стандартных блоков (отзывы, каталог, доставка-оплата и т.п.). Работаем так - рисуете один блок - утверждаю - рисуете второй блок - утверждаю и т.д.

Внимание! Юзерам ЛПгенератора просьба не беспокоить! Натыкать кривой сайт в ЛПгенераторе я могу и сам.

10 лет назад
argo17
Павел 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад
$35
3 дня
Всё классно, быстро. Рекомендую. Главное - знайте сами чего хотите, а Максим воплотит.
Отличный заказчик. Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад

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