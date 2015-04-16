Дизайн лендинга о купальниках

Нарисовать в .psd Дам подробное ТЗ, тупить не буду, знаю чего хочу. 7 стандартных блоков (отзывы, каталог, доставка-оплата и т.п.). Работаем так - рисуете один блок - утверждаю - рисуете второй блок - утверждаю и т.д.

Внимание! Юзерам ЛПгенератора просьба не беспокоить! Натыкать кривой сайт в ЛПгенераторе я могу и сам.