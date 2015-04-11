Лендинг на финансовую тематику - 2шт.

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок95 просмотров

Требуется дизайн PSD шириной 1200px на кредитно-финансовую тематику (Кредитный Брокер). 2 штуки, дизайны разные.

Блоки стандартные, 5-6 полноэкранных блоков (победителю конкурса дам ссылку на основной сайт, где есть исходный контент).

Форма-анкета (поля: Имя, Телефон, Сумма, Кнопка) размещается на первом блоке и 2 внизу, но это позже. Для начала от вас жду ваше видение первого блока, чья работа понравится больше - тот победил в конкурсе и будем дорабатывать шаблон полностью.

10 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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