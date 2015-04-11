Прошу откликаться только профессионалов своего дела! Нужен уникальный дизайн (фирменный стиль) Lading Page для веб студии. Сразу указывайте: Опыт работ в данной сфере; Портфолио; Примерные цены на создание ...
Дизайн Интернет Магазина, Автосервис + Лейдинг Пейдж
Требуется создать дизайн интернет магазина около 50 страниц, автосервис 10 страниц, автозапчасти ЛП 1 страница
В плоском стиле.
Прототип есть, Вам облегчена работа.
Обязательные требования: Ответственность, Понимание качества, Быть всегда на связи (телефон обязательно, скайп или т.п.).
Смотрю ваше портфолио, отзывы. Если есть на другом сайте ваше портфолио, посмотрю.
Стоимость рассчитываю только в рублях
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