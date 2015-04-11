Дизайн Интернет Магазина, Автосервис + Лейдинг Пейдж

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки309 просмотров

Требуется создать дизайн интернет магазина около 50 страниц, автосервис 10 страниц, автозапчасти ЛП 1 страница

В плоском стиле.

Прототип есть, Вам облегчена работа.

Обязательные требования: Ответственность, Понимание качества, Быть всегда на связи (телефон обязательно, скайп или т.п.).

Смотрю ваше портфолио, отзывы. Если есть на другом сайте ваше портфолио, посмотрю.

Стоимость рассчитываю только в рублях

10 лет назад
romefa
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен уникальный дизайн Lading Page

    Прошу откликаться только профессионалов своего дела! Нужен уникальный дизайн (фирменный стиль) Lading Page для веб студии. Сразу указывайте: Опыт работ в данной сфере; Портфолио; Примерные цены на создание ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта книг на Drupal 7

    Необходимо разроботать дизайн для сайта книг и сверстать его на drupal 7. Сделать его совместимым с разнообразными гаджетами (телефонами/планшетами). Пишите ваши цену и сроки.

    Drupal
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой дизайн сайта

    $20

    Дизайн сайта, официальный, согласно новым требованиям Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ Подробности при обсуждении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иконки на сайт ночного клуба

    Пример иконок http://virginsclub.ru/about-the-club/ Перечень услуг для которых нужны иконки: 1. Танцовщицы (Только в эротическом театре «Клуб» Вы увидите самое большое количество танцовщиц. У Вас будут разбегаться глаза, но уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $300

    1. Дизайн сайта KrasShkolnik.ru 2. Верстка 3. Откликаться просьба профессионалам по битриксу

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Карточка товара

    Здравствуйте, необходимо в раздел с товаром http://torg.pelex.ru/ops разработать дизайн карточки товара, сейчас карточка динамическая, а необходима статическая, с расположением в ней всех основных элементов. Пример, образец того что необходимо во вложении, только не надо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Есть Блог на WP надо доработать дизайн или обновить старый

    Есть Сайт -блог (на wordpress) который надо доделать по дизайну тоесть доработать или сделать новый под функциональность которая сейчас , Но что бы было все красиво , Сделать шапку и сделать место для баннера ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад