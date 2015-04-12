Внести правки в имеющийся дизайн

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок115 просмотров

Есть сайт, дизайн простенький, нужно добавить уникальности, сделать приятным на глаз.

Покажу пример нравящихся дизайнов, сделать на подобии них.

10 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Приукрасил дизайн
Все прошло хорошо, оплата вовремя. рекоментдую.

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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