Дизайн сайта

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Закрыт20 заявок219 просмотров

Движок opencart.

компания занимается установкой обслуживание кондиционеров бытовых и промышленных систем.

сайт - http://climat-bt.ru/

хотелось бы его упростить для клиентов.

и показать что занимаемся не только установкой бытовых кнд.

предложения в лс.

ГОСПОДА ПРИСЫЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СЫЛКИ И ВАШЕ ВИДЕНИЕ САЙТА. ПО ПОРТФОЛИО НЕКОГДА СМОТРЕТЬ!!!!!!!

Opencart
10 лет назад
Binni
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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