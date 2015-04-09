Разработать фон сайта

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Закрыт6 заявок193 просмотра

Добрый день!

Необходимо разработать фон для сайта. Который будет выводиться в боковых и нижней части областей (нецентральной). Фон должен представлять из себя в виде наброска или контура винтовых блоков. Наподобие приложения. Но не в единственном числе а скомпонованно с другими подобными винтовыми блоками и запчастями к ним. Можно также использовать в таком же стиле бочки для масла по 5-200 литров и т.д.

10 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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