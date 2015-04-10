Нужно нарисовать 3 внутренних странички

Отличная работа! Василий выполнил задание быстро и качественно, правок не было! Очень живой и нацелен на качественный результат человек. Буду обращаться к Василию в будущем. Всем рекомендую этого дизайнера, так как оставил очень хорошие впечатления от сотрудничества!