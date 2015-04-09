Добрый день. Есть вот такая структура шапки на сайте. Необходимо сделать с нее конфетку (цвет салатовый, красный и черный). Человечка и стрелочку все убрать. И поставить более современный темплейты успеха ...
Переделка продающей страницы тренинга
Нужно переоформить продающую страницу тренинга. Есть старая продающая страница с примитивным оформлением.http://www.lubabogdanova.ru/PP/Big_Breath_2015.htm Есть новый сайт Школы http://odyhanie.ru/index.html Нужно сделать новый дизайн продающей страницы, перекликающийся с оформлением нового сайта. НЕ НУЖНО делать шикарный глянцевый дизайн - нужно просто, аккуратно, эстетично, и чтобы все блоки продающей страницы были видны. Для примера можете посмотреть оформление продающих в едином стиле на этом сайте - http://www.metodsilva.ru Нужно будет добавить несколько картинок - фотографий с прошедших тренингов, заменить видео (выбрать лучшие отзывы). Ваши предложения по дополнению содержания страницы приветствуются. Готовым результатом должна быть страница HTML. Если сработаемся - закажем оформление других продающих страниц (порядка 10). Возможна постоянная работа помощником инфобизнесмена (если также умеете редактировать видео, работать с рассылками, оформлять инфопродукты и тп). Оплата первого заказа - через Сервис Безопасной Сделки.
Просьба сообщить ваши предложения по сроку и стоимости, а также ваши возможности и заинтересованность по постоянной работе помощником инфобизнесмена.
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