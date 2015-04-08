Дизайн Landing

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка240 просмотров

Добрый вечер. Нужно разработать Landing. Лэндинг должен быть в спокойных тонах, от светло-голубых до темно-синих. Подробности и ТЗ будут скинуты откликнувшимся.

10 лет назад
BMID
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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