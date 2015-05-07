Нужно сделать дизайн ИМ

Здравствуйте

Требуется работа по созданию дизайна ИМ на основе www.myvester.ru

Работа будет происходить со свялью в скайпе и обсуждению деталей. Есть исходники, в psd и логотип в кореле.

Нужно сайт переделать минимально изменяя структуру сайта.

Т.е можно менять кнопки, фон, цвета шрифты. Но не менять основную структуру сайта. За основу для по цветам берем: http://proflingva.ru/