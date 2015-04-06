Добрый день! Требуется КРУТОЙ (:)) дизайнер для пересмотра заполнения внутренних страниц сайта, разработки концепта размещения текстов/иконок/картинок и реализацией. Что имеем: https://clck.ru/9temi (http://gyazo.com/5397e26d1cd28d0a79ad9bd0e2897d76) Пример, который нравится: https://clck.ru/9temr (http://gyazo.com/aee576ea55f262ef528fc9a0fda832b5) (Его НЕЛЬЗЯ копировать, ...
Заглушка на сайт.
Слайдер из 5 фотографий. Форма обратной связи, подписка на новости, телефон. В дальнейшем возможно создание сайта.
Заявки фрилансеров
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