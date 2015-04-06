Сделать дизайн сайта по примеру и образцу. Нужно оформить в корпоративных цветах. Минимум графики. Особое внимание уделить оформлению стандартных элементов — кнопки, картинки, фреймы. Детальное ТЗ после личной беседы.
Требуется разработка дизайна лендинг пейдж
Вы должны быть веб-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений!
Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок».
Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и вот уже новый лендинг под другой автотовар.
Готов рассмотреть уже реализованные собственные проекты, если меня устроит, то можно будет взять его за основу и внести коррективы.
Окончательный psd-макет должен быть исполнен профессионально, отвечать современным требованиям верстальщиков. Если ваш макет будет вызывать трудности в работе у верстальщика, будете переделывать. Ваша работа будет оплачена только после оценки psd-макета верстальщиком.
Срок исполнения не более 5 дней.
Никаких предоплат не будет, оплата только после окончательной сдачи проекта. По желанию исполнителя, могу сотрудничать посредством "Безопасной сделки".
Макет будущего лендинга https://moqups.com/[email protected]/al11dv6O
Типо ТЗ https://docs.google.com/document/d/1lqLKJmcJuCU1BOi11t693ADi6A_rpXU3ym0ewpUL5PQ/edit?usp=sharing
Примеры сайтов, которые мне нравятся дизайном, чтобы определиться со стилем
https://st.fl.ru/users/grinchukV/upload/f_48654b4ec7704dbc.jpg
http://www.weblancer.net/users/dark_matter/portfolio/1933333.html#item
http://www.weblancer.net/users/dark_matter/portfolio/1876405.html#item
https://www.fl.ru/users/egoist09/viewproj.php?prjid=4835378
http://www.weblancer.net/users/Maksak/portfolio/1802712.html#item
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P.S. Просьба не беспокоить, тех кто:
- страдает бездельем и решил выразить свое недовольство по поводу низкого бюджета проекта;
- хочет предложить свои услуги за более высокий бюджет;
- работает по предоплате (в задании ЯСНО написано "никаких предоплат не будет").
Заявки фрилансеров
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