Требуется разработка дизайна лендинг пейдж

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок197 просмотров

Вы должны быть веб-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений!

Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок».

Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и вот уже новый лендинг под другой автотовар.

Готов рассмотреть уже реализованные собственные проекты, если меня устроит, то можно будет взять его за основу и внести коррективы.

Окончательный psd-макет должен быть исполнен профессионально, отвечать современным требованиям верстальщиков. Если ваш макет будет вызывать трудности в работе у верстальщика, будете переделывать. Ваша работа будет оплачена только после оценки psd-макета верстальщиком.

Срок исполнения не более 5 дней.

Никаких предоплат не будет, оплата только после окончательной сдачи проекта. По желанию исполнителя, могу сотрудничать посредством "Безопасной сделки".

Макет будущего лендинга https://moqups.com/[email protected]/al11dv6O

Типо ТЗ https://docs.google.com/document/d/1lqLKJmcJuCU1BOi11t693ADi6A_rpXU3ym0ewpUL5PQ/edit?usp=sharing

Примеры сайтов, которые мне нравятся дизайном, чтобы определиться со стилем

https://st.fl.ru/users/grinchukV/upload/f_48654b4ec7704dbc.jpg

http://www.weblancer.net/users/dark_matter/portfolio/1933333.html#item

http://www.weblancer.net/users/dark_matter/portfolio/1876405.html#item

https://www.fl.ru/users/egoist09/viewproj.php?prjid=4835378

http://www.weblancer.net/users/Maksak/portfolio/1802712.html#item

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. Просьба не беспокоить, тех кто:

- страдает бездельем и решил выразить свое недовольство по поводу низкого бюджета проекта;

- хочет предложить свои услуги за более высокий бюджет;

- работает по предоплате (в задании ЯСНО написано "никаких предоплат не будет").

HTML
10 лет назад
ILDAR222
Ильдар 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн небольшого сайта

    $30

    Сделать дизайн сайта по примеру и образцу. Нужно оформить в корпоративных цветах. Минимум графики. Особое внимание уделить оформлению стандартных элементов — кнопки, картинки, фреймы. Детальное ТЗ после личной беседы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен дизайн небольшого сайта

    $30

    Сделать дизайн сайта по примеру и образцу. Нужно оформить в корпоративных цветах. Минимум графики. Особое внимание уделить оформлению стандартных элементов - кнопки, картинки, фреймы. Детальное ТЗ после личной беседы.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа с изображениями

    Привет всем. Есть картинки с надписями на анг. языке. Нужно поменять на русский язык. Перевод с меня. Пишите стоимость за 1 картинку. Пример в атаче.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга по макету

    нужно сделать 2 первых экрана лендинга по макету Если нравится – то рисуем дальше за полную стоимость Лендинг в нише печать на рисунков/принтов на футболки, толстовки, кружки,сумки

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать карту. Схема проезда до магазина.

    Нужна схема проезда для страницы контакты http://maxi-plast.ru/kontakty/ .. Думаю что графическая реализация будет лучше объяснять где находится магазин. )) Основная задача это обозначение на карте основных точек к которым идет привязка 1 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн мобильной версии сайта

    Добрый день. задание в файле. От вас примеры работ и бюджет. Оплата по факту или сбс. Плачу всегда - смотрите отзывы. Мне нужны примеры сделанных мобильных версий.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визуальное наполнение сайта

    Необходим исполнитель для визуального наполнения сайта. В основном задачи будут сводиться к созданию изображений "под контекст". Так же необходима будет небольшая верстка("оживление" сайта).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен новый либо модернизировать старый дизайн в целом 1-2 стр максимум Писать цену за дизайн за вёрстку за адаптивность

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад