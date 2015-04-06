Нарисовать карту. Схема проезда до магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки286 просмотров

Нужна схема проезда для страницы контакты http://maxi-plast.ru/kontakty/

.. Думаю что графическая реализация будет лучше объяснять где находится магазин. ))

Основная задача это обозначение на карте основных точек к которым идет привязка

1 Перекресток

2 Пост ГБДД

3 Сам магазин

4 Киевское шоссе(72 км)

Смотреть файл на котором я схематично в меру своих возможностей разметил важные элементы.

Жду предложения по ценам и срокам.

10 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Как всегда работа выполнена на высоте. Спасибо за сотрудничество.
Много раз сотрудничал с Алексеем. Все отлично!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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