Нарисовать карту. Схема проезда до магазина.

Нужна схема проезда для страницы контакты http://maxi-plast.ru/kontakty/

.. Думаю что графическая реализация будет лучше объяснять где находится магазин. ))

Основная задача это обозначение на карте основных точек к которым идет привязка

1 Перекресток

2 Пост ГБДД

3 Сам магазин

4 Киевское шоссе(72 км)

Смотреть файл на котором я схематично в меру своих возможностей разметил важные элементы.

Жду предложения по ценам и срокам.