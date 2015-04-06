Добрый день. задание в файле. От вас примеры работ и бюджет. Оплата по факту или сбс. Плачу всегда - смотрите отзывы. Мне нужны примеры сделанных мобильных версий.
Нарисовать карту. Схема проезда до магазина.
Нужна схема проезда для страницы контакты http://maxi-plast.ru/kontakty/
.. Думаю что графическая реализация будет лучше объяснять где находится магазин. ))
Основная задача это обозначение на карте основных точек к которым идет привязка
1 Перекресток
2 Пост ГБДД
3 Сам магазин
4 Киевское шоссе(72 км)
Смотреть файл на котором я схематично в меру своих возможностей разметил важные элементы.
Жду предложения по ценам и срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим исполнитель для визуального наполнения сайта. В основном задачи будут сводиться к созданию изображений "под контекст". Так же необходима будет небольшая верстка("оживление" сайта).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен новый либо модернизировать старый дизайн в целом 1-2 стр максимум Писать цену за дизайн за вёрстку за адаптивностьДизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать дизайн личного блога под WP с минималистичным дизайном. Работа несложная. Для тех, кто только начинает свой путь дизайнера. Подробности кандидату.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать дизайн для сайта семейного детского центра. Сейчас есть такой сайт: http://goo.gl/5eFRSo требуется сделать новый дизайн по уровню http://www.smclinic.ru/Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт10 лет назад
Что на мой взгляд хорошо: https://flipboard.com http://googlenews.gkvasnikov.com/ Под редизайн попадают 3 страницы: 1. Список новостей 2. Страница новости 3. Настройки пользователяДизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $170
Добрый день! Необходим дизайн ИМ нижнего белья Выбираю исполнителей по портфолио и отзывам. Аванс после показа первого эскиза Бюджет 10000рДизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $26
Вы должны быть web-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений! Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок». Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Фрилансеры, Задача следующая. Есть сайт. Он рабочий, все ок. Надо для него создать полностью новый дизайн (новая цветовая гамма, расширить, создать новую карточку товара, свои идеи приветствуются) Тема ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад