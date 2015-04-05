Требуется web-дизайнер для разработки дизайна landing page

Вы должны быть web-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений!

Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок».

Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и вот уже новый лендинг под другой автотовар.

Готов рассмотреть уже реализованные собственные проекты, если меня устроит, то можно будет взять его за основу и внести коррективы.

Окончательный psd-макет должен быть исполнен профессионально, отвечать современным требованиям верстальщиков. Если ваш макет будет вызывать трудности в работе у верстальщика, будете переделывать. Ваша работа будет оплачена только после оценки psd-макета верстальщиком.

Срок исполнения не более 5 дней.

Никаких предоплат не будет, оплата только после окончательной сдачи проекта. По желанию исполнителя, могу сотрудничать посредством "Безопасной сделки".

Макет будущего лендинга https://moqups.com/[email protected]/al11dv6O

Типо ТЗ https://docs.google.com/document/d/1lqLKJmcJuCU1BOi11t693ADi6A_rpXU3ym0ewpUL5PQ/edit?usp=sharing