ILDAR222

Ильдар ILDAR222

 
40 летРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Макет сайта натянуть на CMS Joomla 2.5

    $30

    Требуется верстальщик, отлично разбирающийся в CMS Joomla 2.5. Необходимо макет сайта заверстать на указанный движок. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Данный дизайн необходимо реализовать как шаблон движка, чтобы он ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется специалист по контекстной рекламе

    $22

    Требуется профессионал по контекстной рекламе. Задача, разработать рекламные компании для Яндекс.Директ и Google Adwords, только для поисковых площадок. Сбор семантического ядра производить по России, необходимо выжать весь потенциал. Загружать компании от исполнителя не требуется. Адреса, контакты, ...

    Семантическое ядроGoogle Ads
    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется верстальщик-программист для разработки лендинга

    $29

    Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены. Хочу обратить Ваше внимание на то, что дизайн ...

    Форма обратной связи
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработка дизайна лендинг пейдж

    $54

    Вы должны быть веб-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений! Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок». Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и ...

    Дизайн лендингаHTML
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется web-дизайнер для разработки дизайна landing page

    $26

    Вы должны быть web-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений! Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок». Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад