Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены. Хочу обратить Ваше внимание на то, что дизайн ...