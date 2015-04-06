Требуется верстальщик, отлично разбирающийся в CMS Joomla 2.5. Необходимо макет сайта заверстать на указанный движок. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Данный дизайн необходимо реализовать как шаблон движка, чтобы он ...
- $30Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $22
Требуется профессионал по контекстной рекламе. Задача, разработать рекламные компании для Яндекс.Директ и Google Adwords, только для поисковых площадок. Сбор семантического ядра производить по России, необходимо выжать весь потенциал. Загружать компании от исполнителя не требуется. Адреса, контакты, ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $29
Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены. Хочу обратить Ваше внимание на то, что дизайн ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $54
Вы должны быть веб-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений! Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок». Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $26
Вы должны быть web-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений! Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок». Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары и тд. Меняем тексты, изображения и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад