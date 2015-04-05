Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта. Необходимы дизайны - главной страницы флеш-анимации - главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем) - поле ...
123.com
Планируется разработка проекта, посвященного торговле на рынке форекс. Сам сервис должен быть простым и интуитивно понятным, с другой стороны технически сложным. В связи с этим требуется web-дизайнер хоть чуть-чуть понимающий, что такое трейдинг и форекс. От которого потребуется разработка макета сайта и его логотипа. Верстка сайта не требуется, seo-продвижение тоже.
Требования:
- понимание специфики проекта;
- хорошее знание Adobe Photoshop, других граф. редакторов;
- знание основ маркетинга;
- опыт в разработке коммерческо-успешных проектов;
- умение строить долгосрочные партнерские отношения;
Условия:
- Нет жестких ограничений по времени;
- Бюджет не ограничен, обсуждается индивидуально с кандидатом;
Спасибо за внимание и хорошего дня =)
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