123.com

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок229 просмотров

Планируется разработка проекта, посвященного торговле на рынке форекс. Сам сервис должен быть простым и интуитивно понятным, с другой стороны технически сложным. В связи с этим требуется web-дизайнер хоть чуть-чуть понимающий, что такое трейдинг и форекс. От которого потребуется разработка макета сайта и его логотипа. Верстка сайта не требуется, seo-продвижение тоже.

Требования:

- понимание специфики проекта;

- хорошее знание Adobe Photoshop, других граф. редакторов;

- знание основ маркетинга;

- опыт в разработке коммерческо-успешных проектов;

- умение строить долгосрочные партнерские отношения;

Условия:

- Нет жестких ограничений по времени;

- Бюджет не ограничен, обсуждается индивидуально с кандидатом;

Спасибо за внимание и хорошего дня =)

10 лет назад
vlad_orlov1
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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