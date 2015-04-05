Планируется разработка проекта, посвященного торговле на рынке форекс. Сам сервис должен быть простым и интуитивно понятным, с другой стороны технически сложным. В связи с этим требуется web-дизайнер хоть чуть-чуть понимающий, что такое трейдинг и форекс. От которого потребуется разработка макета сайта и его логотипа. Верстка сайта не требуется, seo-продвижение тоже.

Требования:

- понимание специфики проекта;

- хорошее знание Adobe Photoshop, других граф. редакторов;

- знание основ маркетинга;

- опыт в разработке коммерческо-успешных проектов;

- умение строить долгосрочные партнерские отношения;

Условия:

- Нет жестких ограничений по времени;

- Бюджет не ограничен, обсуждается индивидуально с кандидатом;

Спасибо за внимание и хорошего дня =)