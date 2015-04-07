Создать иконку и вставить на сайт

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Завершен2 заявки141 просмотр

Есть изображение в векторе (превью см. в файле). Нужно взять изображение стикера (верхний оранжевый в превью), поменять знак доллара на знак рубля ₽., поменять цвет на ffa611 и сделать css стиль, который бы выводил данный стикер поверх старой цены на сайте importcd.ru. Стикер должен выводиться под углом и полупрозрачным, чтобы под ним были видны контуры старой цены. Цена на стикере должна отображаться также, как на превью.

Т.е. в итоге нужно получить:

фоновое изображение стикера

и стиль saletag, так чтобы в html можно было просто вывести цену таким вот образом

Надеюсь понятно объяснил) Если есть вопросы, пишите.

CSSHTML
10 лет назад
xanadoo
Антон 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

kireev_a
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$9
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо Антону за проект. Все четко и понятно. Рекомендую как отличного заказчика, человека и специалиста :)

Заявки фрилансеров

kireev_a
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад

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