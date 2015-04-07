Создать иконку и вставить на сайт

Есть изображение в векторе (превью см. в файле). Нужно взять изображение стикера (верхний оранжевый в превью), поменять знак доллара на знак рубля ₽., поменять цвет на ffa611 и сделать css стиль, который бы выводил данный стикер поверх старой цены на сайте importcd.ru. Стикер должен выводиться под углом и полупрозрачным, чтобы под ним были видны контуры старой цены. Цена на стикере должна отображаться также, как на превью.

Т.е. в итоге нужно получить:

фоновое изображение стикера

и стиль saletag, так чтобы в html можно было просто вывести цену таким вот образом

Надеюсь понятно объяснил) Если есть вопросы, пишите.