Необходим дизайнер с хорошей фантазией. Нужно придумать рисунок для главной страницы сайта. Рисунок должен отражать слоган и гармонично вписываться в первую страницу сайта (проект будет выслан кандидатам). Пожалуйста, в заявках присылайте ссылку на ...
Создать иконку и вставить на сайт
Есть изображение в векторе (превью см. в файле). Нужно взять изображение стикера (верхний оранжевый в превью), поменять знак доллара на знак рубля ₽., поменять цвет на ffa611 и сделать css стиль, который бы выводил данный стикер поверх старой цены на сайте importcd.ru. Стикер должен выводиться под углом и полупрозрачным, чтобы под ним были видны контуры старой цены. Цена на стикере должна отображаться также, как на превью.
Т.е. в итоге нужно получить:
фоновое изображение стикера
и стиль saletag, так чтобы в html можно было просто вывести цену таким вот образом
Надеюсь понятно объяснил) Если есть вопросы, пишите.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется редизайн страницы переписки дейтинг сайта http://romancecompass.com под новый функционал. Нужен адаптивный дизайн. Страницу нужно сделать по подобию вебинтерфейса gmail, т.е. структура, функциональные блоки, отображение списка писем, прочтения письма, ...Завершен10 лет назад
Нужно написать качественный шаблон для интернет-магазина на движке Webasyst Shop-Script6, чтобы в перспективе к нему могли быть подключены и полноценно работали все возможные модули. Дизайн сайта сделать по "сайту-примеру" (будет предоставлен). ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно выполнить красивый и качественны дизайн лендинга. Есть прототип. Указывайте цену и срок пожалуйста. Подробности при личной перепискеДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайн внутренних страниц интернет-магазина. Всего предварительно 14 страниц. Главная страница готова.Завершен10 лет назад
Требуется редизайн сайта ubotana.net Просьба указывать стоимость разработки дизайна главной страници и внутренних отдельно!Завершен10 лет назад
Нужен редизайн(ДИЗАЙН+ВЕРСТКА) сайтов: linksmanagement.com и magenet.com Цель: Получить не очень дорого ультрасовременный дизайн. Требования: 1) Mobile friendly, bootsrap 2) Черные шрифты, яркие цвета (синий, зеленый, оранжевый) 3) ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен простенький, уникальный дизайн для сайта о саде и огороде. Пишите свои цены в рублях и сроки.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад